Обновленный Buick Envision S готовится к старту продаж в Китае на фоне обвала продаж

В электронной базе китайского Минпрома обновлённый компактный кроссовер Buick Envision S всплыл ещё в мае прошлого года, а экспортный вариант для североамериканского рынка был официально анонсирован в июне, но ни в США, ни в Китае рестайлинговый кроссовер пока так и не появился. Сегодня, наконец, опубликованы официальные фотографии рестайлингового Buick Envision S для Китая, что свидетельствует о скором старте продаж.

Китайский рынок остаётся главным для американской марки Buick, но её продажи здесь неумолимо снижаются: в прошлом году реализовано 517 650 машин, что на 19,7% меньше результата 2022 года. Конкретно кроссовер Envision S в 2023 году просел на 18,5%, продано 95 028 шт. В январе-феврале текущего года Envision S продолжил сдавать позиции: продано 12 030 шт., что на 17% меньше по сравнению с продажами в январе-феврале 2023 года.

Актуальный Buick Envision второго поколения дебютировал в 2020 году, он производится только в Китае на заводе SAIC-GM в городе Яньтай провинции Шаньдун и отсюда идёт на экспорт в Америку. В Китае «второй» Envision известен как Envision S, поскольку на момент его дебюта в строю оставался кроссовер первого поколения и две одноимённые модели нужно было как-то различать. А ещё в 2021 году в Китае появилась удлинённая версия нового Envision с приставкой Plus — её в США не поставляют. Envision и Envision S относятся к компактному классу (колёсная база — 2779 мм, длина — 4662 мм), Envision Plus — к среднеразмерному (колёсная база — 2833 мм, длина — 4845 мм).

Рестайлинговый Envision получил двухэтажную переднюю оптику в стиле других самых свежих моделей Buick и укрупнённую радиаторную решётку. У кормы слегка переоформлена нижняя часть бампера и обновлена светодиодная начинка фонарей. Дизайн фирменных колёсных дисков тоже обновлён.

Салон получил панорамное двухэкранное табло вместо прежнего щитка со стрелочными циферблатами, приборный экран дополнен проектором оперативных показаний на лобовом стекле. Селектор режимов АКП переехал с центрального тоннеля и рулевую колонку, физических кнопок в салоне стало заметно меньше.

О силовых установках информации нет, но вряд ли они изменились. Дорестайлинговый Envision S предлагается в Китае с бензиновыми турбомоторами — 1,5 л (211 л.с., 270 Нм) и 2,0 л (234 л.с., 350 Нм), оба мотора дополнены ассистирующим при разгонах 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод только передний.

Американский Envision на данный момент доступен только с 2,0-литровым мотором. До 2022 модельного года включительно для американского Envision предлагался опциональный полный привод, но теперь его нет — видимо, не пользуется спросом.

Добавим, что в США дела у Buick сейчас идут заметно лучше, чем в Китае: продажи в 2023 году выросли на 61,4% до 167 030 автомобилей, кроссовер Envision прибавил сразу 71,2% и разошёлся тиражом 44 281 шт.