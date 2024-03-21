Российская компания показала безвоздушные шины бежевого цвета
На самом деле, курский производитель начал выпуск импортозамещённых цельнолитых покрышек ещё два года назад. Такие шины созданы для складского оборудования, где традиционные «пневматики» не очень нужны, так как выдерживают меньшие нагрузки.
Как отмечает Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, шина бежевого цвета подойдет, к примеру, для пищевой и фармацевтической промышленности, где большую роль играет чистота производственных и складских помещений.
Очевидно, что курские шинники исключили из состава сажу, благодаря которой покрышки получаются чёрными. Собственно, благодаря своему цвету покрышки не оставляют тёмных следов на поверхностях при резких стартах, остановках и поворотах, что помогает поддерживать чистоту.
В России подорожали премиальные летние шины
Между тем, эксперт объяснил российским автомобилистам, как правильно выбрать летние шины. При выборе покрышек на лето автомобилистам рекомендовано обращать внимание сразу на несколько параметров. В первую очередь, это размер, рисунок протектора, ресурс... и не только.