Китайская компания SWM представила автомобили в Москве

Весной 2023 года калининградское предприятие "Автотор" начало сборку сразу трех моделей бренда SWM - итало-китайского автомобильного бренда. Спустя примерно год на мероприятии в Москве компания (входит в концерн Shineray) провела российскую премьеру кроссоверов G01F, G05 Pro и G01.

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Кроссовер SWM G01F делит платформу и агрегаты со "среднеразмерником" G01, при этом он на 60 мм длиннее и имеет более спортивную внешность за счет фактурных бамперов, его салон оформлен более ярко, а список опций расширен. Внешние габариты составляют 4670х1855х1725 мм при колесной базе 2750 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбоагрегат мощностью 139 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Как и в случае с G01, салон G01F рассчитаны на пятерых седоков, объем багажника - 440 л. Вилка цен - от 2 588 000 рублей до 2 628 000 рублей. Привод предусмотрен исключительно передний.

Старшая модель SWM G05 Pro позиционируется как полноразмерный SUV. Однако при габаритах 4750х1860х1780 мм и межосевым расстоянием 2750 мм по факту это "среднеразмерник". Предусмотрены 5-ти, либо 7- местный салон. Моторная гамма – такая же, как у младших моделей. Бензиновый 1,5-литровый трубоагрегат сочетается с 7-ступенчатым "преселективом". Привод – передний. Пятиместные машины предложены по цене от 2 626 000 рублей, семиместные - от 2 733 000 рублей.

Добавим, что наиболее доступный автомобиль в российской линейке SWM - среднеразмерный кроссовер G01 также выходит на наш рынок. При внешних габаритах 4610х1855х1740 мм и колесной базе 2750 мм он соразмерен Kia Sportage и Hyundai Tucson. За ускорение отвечает 1,5 литровый 139-сильный бензиновый турбоагрегат. Трансмиссия - 7-ступенчатый преселективный "робот". Диапазон цен - от 2 438 000 до 2 478 000 рублей.

Оснащение автомобилей SWM – богатое уже по умолчанию: светодиодная оптика, виртуальная панель приборов, "кожаный" салон, вентиляция и подогрев сиденья водителя, камеры кругового обзора, климат-контроль, 10-дюймовый или 12-дюймовый экран медиасистемы, панорамная крыша и многое другое.

Весной 2023 года компания SWM заявила о формировании дилерской сети в 31 городе России.