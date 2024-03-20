В Москве нашли самого крупного должника по автомобильным штрафам

По решению судебных приставов за крупные долги по оплате штрафов на спецстоянку с начала года было перемещено 16 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, общий долг за неоплаченные штрафы владельцев этих автомобилей составляет почти три миллиона рублей. Самый большой долг был у владельца BMW - 505 тыс. рублей.

"Автомобили оставались на спецстоянке, пока их владельцы не погасили долг полностью", - сообщает пресс-служба ведомства.

Перечислены последствия отмены транспортного налога

В дептрансе также призвали водителей быть ответственными и не нарушать правила дорожного движения или оплачивать все штрафы вовремя.

Напомним, что если вы получили штраф, то оплатить его нужно в течение 60 дней после вступления постановления в силу.