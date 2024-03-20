Китайский автобренд SWM официально вышел на рынок России

Китайский автомобильный бренд SWM официально вышел на российский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

© Газета.Ru

В рамках мероприятия представлены два кроссовера — G01F и G05 Pro. Модель G01F можно будет приобрести в пятиместном варианте, а G05 Pro — в пяти- или семиместном. Оба автомобиля оснащены турбомотором на 1,5 л мощностью 139 л.с., который работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом совсем не кроссоверный клиренс — 170 мм.

Также в комплектацию кроссоверов входят светодиодная оптика, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и климат-контроль с ионизатором, панорамная крыша и электронные помощники.

Автомобили выпускаются на российском заводе «Автотор» в Калининграде.