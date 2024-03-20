Новый Fiat 500 получит бензиновый двигатель из-за слабого спроса на электромобили

Корпорация Stellantis готовит небольшую сенсацию: впервые модель, изначально разработанная как электромобиль, будет переделана для установки двигателя внутреннего сгорания — прежде такими конверсиями забавлялись только отдельные тюнинг-ателье и гаражные умельцы.

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Новый электрический Fiat 500e дебютировал в 2020 году не как замена, а как экологически чистая альтернатива актуальному бензиновому «пятисотому», что выпускается аж с 2007 года. Версии бензинового Fiat 500 для Европы производятся в польском городе Тыхы. Корпорация Stellantis с радостью продолжила бы гнать эту популярную модель и дальше, но в июле в Евросоюзе вступают новые правила кибербезопасности для автомобилей, а старый Fiat 500 им не соответствует.

Любопытно, что Fiat адаптировал к новым правилам кибербезопасности ЕС старенький хэтчбек Panda третьего поколения, что выпускается с 2011 года в итальянском Помильяно, но это решение было принято сильно заранее.

С «пятисотым» стратеги Stellantis немного ошиблись: они рассчитывали, что новый электрический Fiat 500e станет хитом и будет в одной только Европе расходиться тиражом не менее 100 000 шт. в год. На деле после довольно бодрого старта спрос на Fiat 500e начал проседать: в 2023 году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, в Европе реализовано 64 244 экземпляра этой модели, что на 3% меньше результата 2022 года.

Прогноз на этот год негативный, так как тренд на глобальное замедление спроса на электромобили, чётко обозначившийся в 2023 году, не думает отступать.

Fiat 500e производится на заводе Мирафьори в Турине (Италия), недавно этот завод пришлось вводить и режим простоя из-за низкого спроса на Fiat 500e. Профсоюз и итальянское правительство беспокоит слабая загрузка этого завода, вот Stellantis и думает, как это исправить.

Сегодня деловое издание Automotive News Europe со ссылкой на поставщиков Stellantis сообщило, что корпорация всерьёз прорабатывает возможность организации выпуска на заводе Мирафьори бензиновой конверсии Fiat 500e, чтобы разом решить две проблемы — слабую загрузку предприятия и уход с европейского рынка старого Fiat 500.

План отличный, но быстро реализовать его не получится: на переделку Fiat 500e под установку бензинового мотора потребуется не менее полутора лет, то есть старт производства бензиновой версии можно ожидать лишь в конце 2025 — начале 2026 года. Но это лучше, чем не делать ничего, да и опыт превращения электрической модели в углеводородную может пригодиться в будущем. Главный кандидат на прописку под капотом Fiat 500e — простой и дешёвый 1,0-литровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель Firefly (70 л.с.) в паре с мягкогибридны довеском в виде ассистирующего при разгонах стартер-генератора.

Между тем старый Fiat 500 в отставку не собирается: ближайшим летом его сошлют из Польши в Алжир на запущенный в конце прошлого года новенький завод в Тафрауи-Оране мощностью 90 000 машин в год, отсюда он будет поставляться на развивающиеся рынки — в основном это страны Африки и Ближнего Востока.