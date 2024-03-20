Рынок новых пикапов удвоил продажи

Рынок новых пикапов в феврале 2024 года вырос практически вдвое — до 1943 ед., на 95% к февралю прошлого года и на 35,6% к январю текущего года.

© Рынок новых пикапов в феврале 2024 года вырос практически вдвое — до 1943 ед., на 95% к февралю прошлого года и на 35,6% к январю текущего года. Доля иномарок на нем составила 74,2% (1442 ед.) против 75,7% годом ранее. Заметный рост (+107%) сегмента отечественных пикапов связан, прежде всего, с запуском в конце прошлого года во Владивостоке сборки пикапа Sollers ST6 (JAC CT6 прежнего поколения). По регионам наивысший прирост продаж был зафиксирован в Северо-Кавказском ФО (в 3,1 раза), чья доля, впрочем, невелика – 3%, далее идут Северо-Западный округ (доля 18,8%) с ростом в 2,8 раза, Сибирский ФО (доля 8,8%) с ростом в 2,1 раза и Центральный ФО (доля 41,5%) с ростом в 2 с лишним раза. Аутсайдером в региональном рейтинге стал Уральский округ (доля 7,3%) с ростом "всего" лишь на 21,4%. За январь-февраль регистрации новых пикапов выросли на 86% до 3376 ед. Иномарки показали рост на 77,6% до 2550 ед., а российские бренды — на 119% до 826 ед. Доля российских пикапов возросла до 24,5% против 20,8% годом ранее, а иномарки понизили ее с 79,2% до 75,5% соответственно. В топ-5 марок в феврале лидируют: Great Wall с 635 ед. (рост в 2,4 раза), «УАЗ» с 398 ед. (+64,5%), JAC с 266 ед. (рост в 5,5 раз), а также Ram со 150 ед. (+44%) и Sollers, который продал 102 пикапа. Первую пятерку моделей составили Great Wall Poer KingKong с продажами в 622 ед., «УАЗ Пикап» - 398 ед., JAC T8 PRO — 170 ед., Ram - 150 ед. и Sollers ST6 - 102 ед. Таким образом, две отечественные модели пикапов в феврале вошли в первую пятерку бестселлеров данного сегмента, который все же продолжает оставаться нишевым.

Доля иномарок на нем составила 74,2% (1442 ед.) против 75,7% годом ранее. Заметный рост (+107%) сегмента отечественных пикапов связан, прежде всего, с запуском в конце прошлого года во Владивостоке сборки пикапа Sollers ST6 (JAC CT6 прежнего поколения).

По регионам наивысший прирост продаж был зафиксирован в Северо-Кавказском ФО (в 3,1 раза), чья доля, впрочем, невелика – 3%, далее идут Северо-Западный округ (доля 18,8%) с ростом в 2,8 раза, Сибирский ФО (доля 8,8%) с ростом в 2,1 раза и Центральный ФО (доля 41,5%) с ростом в 2 с лишним раза. Аутсайдером в региональном рейтинге стал Уральский округ (доля 7,3%) с ростом "всего" лишь на 21,4%.

За январь-февраль регистрации новых пикапов выросли на 86% до 3376 ед. Иномарки показали рост на 77,6% до 2550 ед., а российские бренды — на 119% до 826 ед. Доля российских пикапов возросла до 24,5% против 20,8% годом ранее, а иномарки понизили ее с 79,2% до 75,5% соответственно.

В топ-5 марок в феврале лидируют: Great Wall с 635 ед. (рост в 2,4 раза), «УАЗ» с 398 ед. (+64,5%), JAC с 266 ед. (рост в 5,5 раз), а также Ram со 150 ед. (+44%) и Sollers, который продал 102 пикапа.

Первую пятерку моделей составили Great Wall Poer KingKong с продажами в 622 ед., «УАЗ Пикап» - 398 ед., JAC T8 PRO — 170 ед., Ram - 150 ед. и Sollers ST6 - 102 ед.

Таким образом, две отечественные модели пикапов в феврале вошли в первую пятерку бестселлеров данного сегмента, который все же продолжает оставаться нишевым.