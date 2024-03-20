Обновленный Changan Uni-V поступил в продажу: не та версия, которую ждали

«Традиционная» пятидверка после рестайлинга лишилась топового мотора, при этом у гибрида будет новая установка.

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Модернизированный лифтбек Changan Uni-V анонсировали в феврале, а теперь в Китае дан старт продажам. Любопытно, что сам производитель прежде пиарил гибридную модель, однако первой на рынок выходит чисто бензиновая пятидверка: электрифицированная версия доберется до местных дилеров позже. Напомним, Uni-V в гамме компании появился в 2022 году, в России он легально присутствует с 2023-го – и только в «традиционной» модификации.

Лифтбек получил новый передний бампер, у топовой версии «под спорт» теперь прямоугольные сдвоенные патрубки выпускной системы вместо овальных. Changan Uni-V сохранил безрамочную радиаторную решетку, но на ней отныне не «штрихи», а множество маленьких треугольников. Как и прежде, у пятидверки есть выдвижной спойлер. Длина модели выросла на 40 мм до 4720 мм, колесная база не изменилась – 2750 мм. Кстати, аналогичный дизайн имеет и гибрид, который в Китае представлен под отдельным брендом Qiyuan: такая пятидверка носит индекс A06.

В салоне другими стали лишь декор и материалы отделки. В базе есть светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, тот самый спойлер, виртуальная приборка и мультимедиа-система, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый Uni-V – это еще автопарковщик, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция водительского сиденья, «память» настроек кресел, системы распознавания лиц и мониторинга «слепых» зон.

В Китае лифтбек лишился 233-сильного турбомотора 2.0 и классического восьмиступенчатого автомата (в РФ этой пары и не было). Теперь Changan Uni-V доступен лишь с турбочетверкой 1.5 мощностью 188 л.с. (на российской версии мотор выдает 181 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отметим, у гибрида будет новая установка – на базе атмосферника 1.5 (110 л.с.), тогда как дореформенному бензоэлектрическому лифтбеку положен турбомотор аналогичного объема (170 л.с.). Привод в любом случае только передний.

На домашнем рынке модернизированный Changan Uni-V доступен в четырех комплектациях, и цены трех из них не изменились: 108 900 – 123 900 юаней (около 1,39 млн – 1,59 млн рублей по актуальному курсу). А топ-версия и вовсе стала доступнее (имеется в виду модель с 1.5T) – теперь 124 900 вместо 131 900 юаней (1,6 и 1,69 млн рублей соответственно).

Пока нет информации о том, когда обновленный лифтбек появится в России. Дореформенный Uni-V у нас сегодня стоит от 2 859 900 рублей (без учета акций).