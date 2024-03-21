В женской гонке по пустыне выиграл экипаж на Geely Tugella

В ралли-рейде 2024 года приняли участие 110 профессиональных пилотесс из 37 стран мира. Участницам, принявшим старт, предстояло преодолеть 1600-километровую дистанцию, которую организаторы марафона разделили на пять отрезков.

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Ралли «Джамиль» — это мероприятие, задача которого — подчеркнуть вклад женщин в развитие автоспорта. Кроме того, это первое в истории Саудовской Аравии автомобильное соревнование только для представительниц прекрасного пола. И сейчас состоялось третье по счёту издание гонки.

Как отмечают организаторы, в стране всё ещё есть проблемы по части гендерного равноправия. Например, получать водительские права без разрешения от мужчины женщинам разрешили только в 2017 году. Но такое дозволение всё ещё требуется для многих повседневных занятий.

Триумфатором ралли-рейда этого года стало кросс-купе Geely Tugella, экипаж которого завоевал чемпионский титул в категории полноприводных автомобилей с 4-цилиндровым двигателем. За рулём почти стандартного вседорожника находилась известная гонщица из Саудовской Аравии Мирхан Аль-Баз.

Между тем, в России вскоре стартуют продажи среднеразмерного седана Geely Preface. В основе модели лежит современная модульная платформа CMA, на которой, среди прочих, построен кроссовер Monjaro. Это довольно крупный автомобиль: его длина — 4825 мм, а размер колёсной базы — 2800 мм.