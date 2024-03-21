Новый кроссовер BMW показался на свежем тизере

Баварский производитель совсем скоро покажет очередной концептуальный кроссовер, которому дадут название Vision Neue Klasse X.

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О том, что немецкая компания готовится к скорой презентации концептуальной новинки, стало известно в конце прошлой недели. Предполагается, что ей окажется полностью электрический кроссовер, в основу которого ляжет новая платформа BMW. Известно, что новому шоу-кару дали название Vision Neue Klasse X, его покажут завтра, 21 марта, в рамках ежегодной конференции компании.

Судя по всему, он находится в ближайшем родстве с представленным в сентябре прошлого года концептуальным седаном Vision Neue Klasse, который считается прообразом будущей «электрички» BMW 3 series. Анонс был сопровождён единственным тизером, на котором показали часть бело-оранжевого салона будущего электромобиля. Снимок сфокусирован на тачскрине информационно-развлекательной системы, который имеет необычную, но узнаваемую форму.

Так, сенсорный экран получил такую же шестиугольную форму, как у установленного в салоне шоу-кара BMW Vision Neue Klasse. Вероятно, с концептуального седана «переехать» могли и другие фишки интерьера. Это значит, что вариант с прибавкой X мог получить систему iDrive нового поколения, а виртуальным щитком приборов, вероятно, станет дисплей BMW Panoramic Vision, расположенный в нижней части лобового стекла. Отметим, водитель с помощью мультимедийного экрана может выбрать ту информацию, которая будет на нём отображаться.

Теперь баварский производитель опубликовал короткое видео, приоткрывающее внешность новинки. Тизер, в частности, показал фирменные узкие «ноздри» заглушки, которые получит концепт BMW Vision Neue Klasse X. Визуально они отличаются от подобных элементов у моделей BMW за счёт повторяемых рамок, будто уходящих вглубь.

Есть вероятность, что концепт Vision Neue Klasse X впоследствии ляжет в основу BMW iX3 следующего поколения. Выпуск полностью «зелёной» версии кроссовера X3 начался в 2020 году, а сейчас компания разрабатывает новое поколение этой модели. По предварительным данным, в ходе смены генерации этот «электропаркетник» перейдет на платформу Neue Klasse. Ожидается, что у модели будут более компактные и лёгкие литий-ионные батареи следующего поколения: они смогут обеспечить SUV дальнобойность без подзарядки до 800 км.

Пока что иных подробностей о «зелёной» новинке нет. Предположительно, у BMW X3 четвёртого поколения останутся бензиновые, дизельные версии, а также варианты с гибридными силовыми установками. Как стало известно ранее, такой SUV может оказаться крупнее актуальной версии. Предполагается, что серийное производство BMW X3 следующей генерации начнётся в августе текущего года.