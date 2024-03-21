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Новый кроссовер BMW показался на свежем тизере. Это может быть iX3 следующего поколения

Баварский производитель совсем скоро покажет очередной концептуальный кроссовер, которому дадут название Vision Neue Klasse X.

Новый кроссовер BMW показался на свежем тизере
© Колеса.ру

О том, что немецкая компания готовится к скорой презентации концептуальной новинки, стало известно в конце прошлой недели. Предполагается, что ей окажется полностью электрический кроссовер, в основу которого ляжет новая платформа BMW. Известно, что новому шоу-кару дали название Vision Neue Klasse X, его покажут завтра, 21 марта, в рамках ежегодной конференции компании.

Судя по всему, он находится в ближайшем родстве с представленным в сентябре прошлого года концептуальным седаном Vision Neue Klasse, который считается прообразом будущей «электрички» BMW 3 series. Анонс был сопровождён единственным тизером, на котором показали часть бело-оранжевого салона будущего электромобиля. Снимок сфокусирован на тачскрине информационно-развлекательной системы, который имеет необычную, но узнаваемую форму.

Так, сенсорный экран получил такую же шестиугольную форму, как у установленного в салоне шоу-кара BMW Vision Neue Klasse. Вероятно, с концептуального седана «переехать» могли и другие фишки интерьера. Это значит, что вариант с прибавкой X мог получить систему iDrive нового поколения, а виртуальным щитком приборов, вероятно, станет дисплей BMW Panoramic Vision, расположенный в нижней части лобового стекла. Отметим, водитель с помощью мультимедийного экрана может выбрать ту информацию, которая будет на нём отображаться.

Теперь баварский производитель опубликовал короткое видео, приоткрывающее внешность новинки. Тизер, в частности, показал фирменные узкие «ноздри» заглушки, которые получит концепт BMW Vision Neue Klasse X. Визуально они отличаются от подобных элементов у моделей BMW за счёт повторяемых рамок, будто уходящих вглубь.

Есть вероятность, что концепт Vision Neue Klasse X впоследствии ляжет в основу BMW iX3 следующего поколения. Выпуск полностью «зелёной» версии кроссовера X3 начался в 2020 году, а сейчас компания разрабатывает новое поколение этой модели. По предварительным данным, в ходе смены генерации этот «электропаркетник» перейдет на платформу Neue Klasse. Ожидается, что у модели будут более компактные и лёгкие литий-ионные батареи следующего поколения: они смогут обеспечить SUV дальнобойность без подзарядки до 800 км.

Пока что иных подробностей о «зелёной» новинке нет. Предположительно, у BMW X3 четвёртого поколения останутся бензиновые, дизельные версии, а также варианты с гибридными силовыми установками. Как стало известно ранее, такой SUV может оказаться крупнее актуальной версии. Предполагается, что серийное производство BMW X3 следующей генерации начнётся в августе текущего года.

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