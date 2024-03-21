Средняя заработная плата водителя такси в России по итогам 2023 года выросла на 23% по сравнению с годом ранее и составила 107 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Медиана предлагаемой водителям такси зарплаты в 2023 году составила 107 300 рублей, что на 23% больше, чем в 2022 году. В каждой второй вакансии указано, что предполагается оформление по договору гражданско-правового характера», — говорится в исследовании.

Наиболее высокую зарплату таксисты получают в Ямало-Ненецком автономном округе — 150 тыс. рублей. Востребованность водителей такси в России в 2023 году выросла на 21% по сравнению с 2022 годом.

В одном из регионов РФ мигранты не смогут работать в такси

До этого глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что для борьбы с дефицитом водителей такси в России следует трудоустраивать мигрантов на эту работу. По ее словам, разрешение мигрантам на работу в такси должно быть временным, а для обеспечения безопасности на дорогах таких водителей можно было бы обязать сдавать дополнительные экзамены в ГИБДД.

Сегодня в такси могут работать мигранты тех стран, где русский язык является государственным, — Белоруссия, Киргизия, Казахстан.

Также стало известно, что комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси.