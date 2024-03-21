С УАЗа взыскали 1,8 млн за дефектный автомобиль

Новосибирец купил себе российский внедорожник, но столкнулся с поломками в гарантийный период. Устранять часть неисправностей официальный дилер бренда отказался. Разрешить спор удалось лишь через суд.

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По данным aif.ru, «Ульяновский автомобильный завод» проиграл суд простому автовладельцу. Некто Максим из Новосибирска приобрёл 6 февраля 2023 года внедорожник УАЗ «Патриот» за 1,48 млн рублей. Спустя две недели эксплуатации машина начала ломаться. Дилер согласился устранить только часть неисправностей. В результате покупатель потребовал от автосалона расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченных средств. После того, как требования не были исполнены, потерпевший обратился в суд.

Из неисправностей были зафиксированы, в частности, негорящий светодиод дневных ходовых огней левой фары, протечка бачка омывателя стекла, проблемы с переключением коробки передач.

Рассмотрев дело, суд постановил взыскать с автозавода стоимость автомобиля, компенсацию в 7 тыс. рублей и штраф в 400 тыс. рублей. «Ульяновский автозавод» попытался оспорить решение и подал апелляционную жалобу в Новосибирский облсуд. Выиграть суд у автовладельца производитель некачественного товара не смог: судебная коллегия признала решение предыдущей инстанции законным.

Ранее, напомним, стало известно, что кузова внедорожника УАЗ «Патриот» станут аккуратнее. Как выяснила редакция Quto, предприятие модернизирует штамповую оснастку, используемую для изготовления кузовных деталей.