В Йошкар-Оле будет установлен новый светофор

Решение об установке нового светофора было принято из-за увеличения интенсивности движения автомобилей, пишет «МедиаПоток».

Новый аппарат будет оснащен особым датчиком, который позволит троллейбусам проезжать в приоритетном порядке.

Появление светофора также скажется на водителях: теперь им придется останавливаться только, когда проезжает общественный транспорт.

Стоимость нового аппарата составит 3 млн рублей. Специалисты приступят к установке, когда растает снег и завершает их до конца июня.

Напомним, ученые считают, что добавление в светофор белого цвета улучшит дорожное движение. Водитель внедорожника устроил массовое ДТП и скрылся с места происшествия в Петербурге.