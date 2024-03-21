Официальные Zeekr продают по низким ценам, они дешевле "серых"

Белорусский дилер "Атлант-М" начал продажи автомобилей Zeekr, которые поставляются официально, а значит, имеют все бонусы в виде гарантии и русификации. Удивительно то, что цены на них оказалась дешевле, чем на "серые" автомобили. Однако россиянам покупать билет в соседнюю Республику спешить не стоит, потому что всё изменится с 1 апреля.

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Так, Zeekr X продают от 126 тысяч белорусских рублей (3,5 млн рублей), за популярный лифтбек Zeekr 001 просят от 166,5 тысячи белорусских рублей (4,7 млн рублей), пишет 74.ru, приводя в пример стоимость "серых" Zeekr, продающихся в РФ: "ноль-ноль-первый", например, стоит 5,5 млн рублей.

Почему невыгодно мчаться за новым Zeekr в Республику Беларусь: потому что стоимость их после ввоза в Россию значительно увеличится. Вне зависимости от того, как поставлены автомобили - "Атлант-М" торгует как машинами ввезёнными официально, так и по параимпорту (они дешевле), все они растаможены по нулевой ставке.

С 1 апреля 2024 года в России начинают действовать новые правила утильсбора: если за автомобиль не уплачено ранее, то квитанция придёт новому собственнику. Случались прецеденты, когда владельцы новых авто получали неприятный сюрприз - уведомление о долге размером до 840 тысяч рублей в зависимости от класса и модели авто. В случае с электрокарами и гибридами ситуация усугубляется необходимостью уплаты НДС и акциза вне зависимости, кто ввозит: частник или юрлицо.

В случае с Zeekr экономика следующая - придётся доплатить примерно 3 млн рублей, что поднимет цену Zeekr 001 до 7,7 млн рублей. Если автомобиль предлагают купить за меньшую стоимость, пишет портал, то это повод насторожиться, так как покупка сопряжена с дальнейшими рисками. Рекомендация: при покупке автомобиля, ввезённого из стран ЕАЭС, требуйте у продавца таможенную декларацию и проверяйте полноту оплаты совокупного таможенного сбора.

В случае, если авто ввозится из Китая и его нет в списке разрешённых к поставкам по параллельному импорту, то юрлицу необходимо получать ОТТС, поэтому при покупке нужно требовать сертификационные документы, отвечающие законодательству РФ. Действовавший с 2022 года упрощенный порядок с получением "Заключения об оценке единичного транспортного средства" (ЗОЭТС) теперь распространяется только на "бренды, которые прекратили официальные поставки в Россию и указаны в перечне товаров, разрешенных для параллельного импорта".