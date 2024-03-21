Новый кроссовер Jaecoo J8 скоро официально приедет в Россию

Выяснилось, что у крупного паркетника в РФ будет три исполнения вместо двух анонсированных ранее. Двигатель же выбрать не получится.

О том, что в России будут продавать большой кроссовер Jaecoo J8, официально было объявлено еще осенью 2023-го. Первые подробности последовали в декабре, следующую порцию распространили в начале уже нынешнего года. Ну а теперь на сайте Jaecoo появился список комплектаций, вдобавок бренд определился со сроками старта продаж: приобрести «восьмерку» можно будет с апреля.

Напомним, J8 – это вторая модель молодого бренда, который был придуман компанией Chery для экспортных рынков: SUV присоединится к младшему паркетнику Jaecoo J7. Причем в родном Китае оба кросса присутствуют под материнской маркой. Так, Jaecoo J7 там представлен как Chery Explore 06, а «восьмерка» – это Chery Tiggo 9 с другими эмблемой и шильдиками.

Длина Jaecoo J8 равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2820 мм. То есть по своим габаритам кроссовер близок к Kia Sorento. Паспортный дорожный просвет нашей версии – 210 мм. Исходный Chery Tiggo 9 бывает пяти- или семиместным, но конфигурация салона для РФ почему-то не указана.

Как и «девятка» Chery, Jaecoo J8 оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0, для России ее дефорсировали с 261 до 249 л.с. Максимальный крутящий момент – 385 Нм. У нас кроссовер Jaecoo предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, стандартными адаптивной подвеской и полным приводом – по крайней мере, на первом этапе. В Китае Chery Tiggo 9 еще бывает переднеприводным, плюс там он может иметь классический восьмиступенчатый автомат. Заявлено, что с 0 до 100 км/ч российский J8 разгоняется за 8,5 секунды.

На выбор будут доступны три варианта исполнения, хотя в ранних релизах анонсировали два. В списке оборудования базовой комплектации Active значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, «кожаная» обивка, подогрев руля и кресел первого и второго рядов (передние сиденья также имеют вентиляцию), дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, двухзонный климат-контроль, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый экран диагональю 12 дюймов), беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон и помощи при движении в пробках.

Версия Supreme – это еще тонировка, натуральная кожа, функция массажа для передних сидений, выдвижная подставка для ног переднего пассажирского кресла, штатный видеорегистратор, ароматизация салона, система контроля усталости водителя, центральная подушка безопасности, «эйрбэг» для коленей водителя и боковые подушки для пассажиров второго ряда. Наконец, топовый Jaecoo J8 Supreme-V имеет полный привод с управлением вектором тяги: здесь задний дифференциал с двумя индивидуальными муфтами на полуосях, а также система отключения карданного вала с размыкаемыми муфтами в угловой передаче (одноступенчатой раздатке) и заднем редукторе.

Цены пока не раскрыты. Более компактный кроссовер Jaecoo J7 сейчас стоит 3 339 900 – 3 749 900 рублей (без учета акций).

Между тем ранее стало известно о том, что исходный Chery Tiggo 9 тоже привезут в Россию. А вот как будут разводить модели – пока непонятно. Видимо, это прояснится после появления списка комплектаций «девятки».