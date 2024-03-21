В Москве появились новые пешеходные светофоры

На них изображена белая машина. Устройства разрешают одновременное движение пешеходов и автомобилей. На настоящий момент новые светофоры можно встретить на пяти перекрёстках.

О появлении в Москве светофоров нового типа рассказали изданию Autonews.ru в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). В учреждении пояснили, что новые светофоры стали продолжением эксперимента с регулированием перекрёстков с совмещённым движением. Началом эксперимента можно считать 2020 год. Тогда светофоры с совмещённой фазой появились в столице на восьми перекрёстках.

На светофорах нового типа изображены белая машина и восклицательный знак. Зелёный свет одновременно горит и пешеходу, и поворачивающему автомобилю. В конструкции применена дополнительная секция с белым человечком, которая предупреждает о пешеходах водителей.

В Москве появился светофор с системой распознавания лиц

Устройства планируется применять в экспериментальном режиме до 1 сентября 2024 года. После завершения эксперимента будет решаться вопрос о возможности использования таких светофоров на других участках с совмещённым движением.

Светофоры с предупреждающим сигналом с белым автомобилем установлены по следующим адресам:

— пересечение 1-го проезда Перова Поля и Зелёного проспекта; — пересечение Центрального проспекта и улицы Яблоневая аллея (Зеленоград); — пересечение Центрального проспекта и улицы Николая Злобина (Зеленоград); — пересечение улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда; — пересечение улицы Широкой и Проектируемого проезда № 5 286.

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