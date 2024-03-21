Названы 6 электромобилей с невероятной максимальной скоростью

Сейчас на мировом рынке нет недостатка электромобилей во всех сегментах, будь то компактные городские модели, мощные внедорожники или сверхбыстрые спорткары и даже суперкары. Пока одни производители пропали после презентации многообещающих концептов, другие уже продаются или вот-вот будут запущены в производство. В этой подборке собраны самые быстрые автомобили с электромоторами, существующие в мире в 2024 году.

Rimac Nevera — 415 км/ч

Это самый быстрый EV (электромобиль) в мире. Впервые он появился в виде концепта под названием C_Two на Женевском автосалоне 2018 года, а спустя три года хорватская компания Rimac выкатила серийную версию. Nevera возглавляет список самых быстрых электромобилей в мире с максимальной скоростью 415 км/ч! Но дело не только в этом: Nevera разгоняется до «сотни» всего за 1,8 секунды, до 305 км/ч за 9,22 секунды и преодолевает дистанцию в 400 м за 8,25 секунды. Полноприводная модель Nevera оснащена четырьмя электромоторами с совокупной отдачей 1 914 л.с. Батарея ёмкостью 120 кВт/ч позволяет проехать 550 км на одном заряде по циклу WLTP. Этот электрический суперкар обладает высокой аэродинамической эффективностью, а в режиме High Downforce прижимная сила увеличивается на 326%. Стоимость рекордного суперкара составляет 2,2 млн долларов, но чего ещё ожидать от самого быстрого EV в мире.

© Aspark

Aspark Owl — 412 км/ч

Aspark Owl — одна из последних новинок на рынке электромобилей, и с момента своего появления она произвела огромное впечатление. Owl — первый в истории японский гиперкар с полным электроприводом, который борется с Lotus Evija за звание самого мощного электромобиля в мире. Электрический суперкар приводится в движение четырьмя синхронными двигателями с постоянными магнитами, которые в сумме выдают 1 984 лошадиные силы.

Aspark утверждает, что Owl может разгоняться до ста за 1,78 секунды и достигать максимальной скорости 412 км/ч, чего вполне достаточно для второго места в этом списке. Суперкар построен на шасси из углеродного волокна, которое весит всего 1200 кг — Owl не только невероятно быстрый, но и невероятно лёгкий. Запас хода составляет 450 км. Всего выпущено 50 единиц, каждая из которых стоит около 2,8 млн долларов.

© Tesla

Tesla Roadster — 402 км/ч

Компания Tesla объявила о своём появлении в сегменте электромобилей в 2008 году, выпустив модель Roadster. Это был первый автомобиль со значком Tesla. Если первое поколение выглядело как давно потерянный близнец Lotus Elise, то в 2017 году компания представила концепт Roadster 2.0, в котором было больше черт и характеристик от Tesla. Ожидалось, что серийная версия выйдет в 2020 году, но новинка до сих пор не появилась в продаже. Однако некоторые технические характеристики уже озвучены, и они поражают воображение.

Новый Roadster получит два электромотора на задней оси и один спереди. Количество лошадиных сил пока не раскрываются, но известен крутящий момент, он составит 10 000 Нм. Благодаря этому, EV сможет разогнаться до «сотни» всего за 1,95 секунды. Кроме того, Tesla обещает пакет под названием SpaceX, который включает в себя дополнительные опции для повышения мощности. Сообщается, что спецверсия сможет достигать ста всего за 1,13 секунды. Если это на самом деле будет так, то новый Roadster станет самым быстрым EV в мире в категории разгона до 100 км/ч.

Батарея ёмкостью 200 кВт/ч позволит электромобилю проехать до 997 км на одном заряде. Интересно, как автопроизводителю удастся удержать вес автомобиля под контролем.

© Deus

Deus Vayanne — 399 км/ч

Компания Deus Automobiles была основана в 2020 году, и всего за несколько лет ей удалось выпустить один из самых впечатляющих электромобилей, которые только видел мир. Deus Vayanne был представлен на Нью-Йоркском автосалоне 2022 года, а в продажу он поступит в 2025 году. Vayanne представляет собой сочетание элементов дизайна многих автомобилей, включая Koenigsegg Agera, Lotus Evija и Pagani Huayra. Однако, несмотря на обвинения в плагиате, Vayanne обещает стать одним из самых быстрых и мощных электромобилей в мире.

Однако пока о его характеристиках известно не так уж и много. Компания утверждает, что его мощность составит более 2 200 л.с., он будет разгоняться до ста за 2 секунды, а его максимальная скорость составит 399 км/ч. Всего будет выпущено 99 экземпляров, а цены будут объявлены ближе к выходу на рынок.

© Pininfarina

Pininfarina Battista — 357 км/ч

Когда-то Battista была самым быстрым серийным автомобилем в мире: рекордное время прохождения четверти мили (402 км) составляло всего 8,55 секунды. Однако позднее Rimac Nevera побил этот рекорд. Электрический суперкар Battista приводится в движение четырьмя синхронными двигателями с постоянными магнитами, которые в сумме выдают 1 900 л.с. Он способен разогнаться до «сотни» всего за 1,85 секунды, а время от 0 до 300 км/ч составляет 10,5 секунды. На презентации компания Pininfarina заявила о максимальной скорости в 349 км/ч, но в руках Ренуки Кирпалани Battista разогналась до удивительных 357 км/ч. Количество автомобилей ограничено всего 150 экземплярами, а их цена составляет от 2,2 млн долларов.

© Estrema

Estrema Fulminea — 350 км/ч

Итальянская компания Estrema анонсировала модель Fulminea, которая станет ещё одним быстрейшим электромобилем в мире. Производство официально началось в начале этого года, а лимит составил всего 61 экземпляр. Благодаря очень аэродинамичному кузову и большинству компонентов, изготовленных из углеродного волокна, новый Estrema Fulminea, как ожидается, продемонстрирует впечатляющие показатели производительности.

Fulminea приводится в движение четырьмя электромоторами — по одному на каждом колесе. Суммарная мощность — 2 040 л.с., и это позволяет Fulminea считаться одним из самых мощных EV в мире. Электромоторы получают энергию от 100-киловаттного блока батарей, который обеспечивает запас хода в 520 км. Но ещё больше впечатляют характеристики суперкара: время разгона до ста пока не раскрывается, но Fulminea будет разгоняться с 0 до 322 км/ч менее чем за 10 секунд, а максимальная скорость составит 350 км/ч. Стоимость составит 2,3 млн долларов.