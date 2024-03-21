Строительство трассы Джубга-Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей

Стоимость строительства скоростной автомобильной Джубга – Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

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Он отметил, что для проекта планируется привлечь средства из фонда национального благосостояния (ФНБ) под 3% годовых на 15 лет. Окончательная стоимость строительства будет утверждена в «ближайшие недели».

Строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года. Протяженность новой скоростной четырехполосной автодороги составит 152 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 «Дон» в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Трасса будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км в час. Трасса будет платной.

Трасса А-147 «Джубга — Сочи» в настоящее время представляет собой двухполосную дорогу в гористой местности, которая в летнее время сильно перегружена транспортом. Это единственная автодорога, соединяющая Сочи с другими российским регионами.