Кроссовер BAIC X75 будет стоить в России меньше 3 млн рублей

Китайский производитель рассекретил стоимость флагмана на российском рынке. Цены на автомобиль в базовой комплектации Comfort будут начинаться с отметки 2,99 млн рублей. Россиянам модель будет предложена в четырёх комплектациях с единственным турбомотором объёмом 1,5 литра.

В движение новинку приводит 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, работающий в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 8,6 секунды.

По умолчанию модель оснащается 7,0-дюймовой виртуальной панелью приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю 12,3 дюймов и камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем, акустикой с шестью динамиками, подогревом и вентиляцией передних сидений, передними и задними датчиками парковки, а также полностью светодиодной оптикой.

Продажи BAIC X75 на российском рынке стартуют 25 марта. Тогда же станут известны цены на более дорогие варианты исполнения флагманской модели. Производство автомобиля налажено на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее автомобили BAIC обновились по просьбам российских покупателей. Неожиданную модернизацию пережили седан U5 Plus и кроссовер X35: обе машины оказались «богаче» прошлогодних по набору доступного оборудования. Но при этом цены стали выше. Четырёхдерку теперь отдают минимум за 2 080 000, а вседорожник отныне стоит 2 225 000 рублей.