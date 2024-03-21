Появились фотографии внедорожника Infiniti QX80 нового поколения

Полноразмерный внедорожник дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке: флагман японской марки не только преобразился снаружи и внутри, но и стал современнее и технологичнее. Из моторной гаммы исключили атмосферный двигатель V8, заменив его более мощной «битурбошестеркой», а также пообещали новому QX80 опциональную пневмоподвеску с функцией регулировки дорожного просвета, адаптивные амортизаторы и активные заслонки в радиаторной решетке.

© Motor.ru

Дизайн QX80 нового поколения выполнен в фирменной стилистике Artistry In Motion, что можно перевести как «артистизм в движении». В числе ее особенностей — плавные линии кузова, расположенная в два уровня передняя оптика и массивная решетка радиатора, символизирующая, как говорят в Infiniti, «великолепие бамбукового леса» — все то же самое мы видели и у прошлогоднего концепта QX Monograph.

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

Как и предполагалось, хром в декоре уступил место сдержанному черному глянцу, изменилась линия остекления, а сзади появился сплошной многосекционный монофонарь, оформленный в виде клавиш фортепиано — в аналогичном стиле выполнены и ходовые огни. В радиаторную решетку встроили активные заслонки, которые, будучи закрытыми, уменьшают сопротивление воздуху и снижают расход.

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

Среди «фишек» в салоне стоит отметить акустическую систему американской фирмы Klipsch с 24 динамиками (четыре из них интегрированы в потолок, еще несколько встроены в подголовники), сабвуфером TriPower и 24-канальным усилителем. Пассажирам на втором ряду доступна функция биометрического охлаждения: инфракрасный датчик определяет, когда пассажиру жарко, и климатическая установка мгновенно направляет прохладный воздух на второй ряд, охлаждая его до оптимальной температуры. Ну и наконец, функция массажа отныне есть не только у водителя и пассажира спереди, но и на втором ряду.

Главное изменение в технической части — «битурбошестерка» объемом 3,5 литра, которая вытеснила из гаммы 5,6-литровый V8. В спецификации для североамериканского рынка новый двигатель выдает 450 лошадиных сил и 698 Нм крутящего момента вместо 400 сил и 560 Нм у «восьмерки». Пару агрегату составляет девятидиапазонный автомат, у которого диапазон передаточных чисел на 40 процентов шире, чем у прежней семиступенчатой коробки передач. В результате QX80 стал динамичнее и потребляет меньше топлива.

Опционально для нового QX80 предложат пневматическую подвеску Electronic Air Suspension и электронноуправляемые амортизаторы Dynamic Digital Suspension. При высадке и посадке QX80 слегка «приседает», а в движении система автоматически подстраивает жесткость шасси, снижая тем самым раскачки и крены. Клиренс уменьшается на 71 миллиметров или увеличивается на 61 миллиметр.

Продажи в США стартуют летом, цены уже объявлены: новый Infiniti QX80 обойдется американцам в 82 450 долларов за базовую заднеприводную версию и в 110 595 долларов за полноприводный внедорожник в топовой комплектации Autograth. В пересчете по курсу сегодняшнего дня это примерно 7,6-10,2 миллиона рублей.