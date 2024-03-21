Минтранс определил виновных в ДТП с беспилотниками

В министерстве транспорта России разработали законопроект, который регулирует ответственность в случае дорожно-транспортного происшествия с беспилотниками. Так, в случае ДТП отвечать за него придётся владельцу транспортного средства, однако в ряде случаев наказание будут нести диспетчер или производитель машины с автопилотом.

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В пилотном режиме беспилотники ездят по российским дорогам с 2018 года. Эксперимент проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Татарстане, а также Владимирской, Ленинградской и Нижегородской областях. Однако для полноценного запуска автономных машин требуется законодательное регулирование их движения. Если документ будет одобрен, то техника с автопилотом сможет свободно перемещаться по всем дорогам с сентября 2025 года.

Так, каждый подобный автомобиль должен быть оснащён «чёрными ящиками», которые будут записывать всё происходящее и, при необходимости, помогут разобраться в происшествии.

В случае, если аварии избежать не удалось, то при оформлении происшествия руководствоваться нужно будет принципами, которые содержатся в Гражданском кодексе РФ и устанавливает «безвиновную ответственность владельца источника повышенной опасности».

В отдельных случаях наказывать будут диспетчера, если его действия «спровоцировали нарушение ПДД», а если причиной столкновения стали конструктивные особенности транспортного средства — ответственность понесёт производитель.

Оформлять аварии с беспилотниками смогут только сотрудники ГИБДД, европротокол не допускается. Страховщики же будут иметь право запроса «чёрных ящиков», данные с которых позволят более точно установить все детали происшествия.

Законодательная база для таких технологий должна быть создана как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения», — считает зампред Совета по цифровой экономике при Совете Федерации Артем Шейкин

По мнению экспертов, сами беспилотники значительно безопаснее и у них меньше риск попасть в ДТП из-за отсутствия человеческого фактора. Помимо этого, по дорогам будут ездить машины четвёртого уровня автономности, которые смогут работать «только в размеченной области».