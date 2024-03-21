Автомобильный бренд Lexus сделал свою первую яхту еще роскошнее

Первое серийное судно под маркой Lexus, спущенное на воду в 2019 году, созрело для обновления. LY680 стала следующим эволюционным этапом развития суперъяхты, которая стала комфортнее за счет удлинения открытой площадки на «втором этаже» (флайбриджа) и расширения платформы для купания. В Японии заказы на новинку уже принимаются, но поставки начнутся только весной 2027 года.

© Motor.ru

Дизайн яхты, выполненный в духе философии Lexus L-finesse, остался прежним. А вот производитель сменился: место американской Marquis-Larson Boat Group, выпускавшей LY650, заняла Horizon Group из Тайваня.

На флайбридже, удлиненном на 1,4 метра, теперь размещен просторный диван для отдыха, а за доплату можно добавить гриль. Нижнюю плавательную платформу расширили на 0,7 метра.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Общая длина LY680 подросла до 20,66 метра, ширина составила 5,67 метра. У нее по-прежнему три каюты с шестью спальными местами. На борту могут уместиться 15 пассажиров. Объем топливного бака чуть больше, чем у предшественницы, — 4012 литров вместо 3785, а емкость для пресной воды осталась 852-литровой.

В движение судно приводят два дизеля Volvo IPS 1050 либо 1350. Их объем — 12,8 литра. Младший развивает 800 лошадиных сил, старший — 1000 (оба показателя получены на коленчатом валу).

Будет ли LY680 продаваться за пределами Японии, пока неясно — это зависит от спроса. Посмотреть на новинку в масштабе 1:20 можно будет на выставке Japan International Boat Show, которая пройдет с 21 по 24 марта 2024 года в выставочном центре Pacifico Yokohama в Йокогаме.