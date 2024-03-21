В новом справочнике средней стоимости запчастей цены на них почти не изменились

В новом справочнике средней стоимости запчастей цены на них практически не изменились. Напомним, что именно по этим справочникам считается, сколько страховщик должен заплатить за ремонт поврежденной в ДТП машины.

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В целом стоимость запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, вступивших в силу 19 марта 2024 года, снизилась на 0,6% по сравнению со справочником, действовавшим с 19 декабря 2023 года. Такая динамика говорит о том, что ситуация с запчастями во многом стабилизировалась, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что стоимость запчастей для тех марок автомобилей, по которым ранее фиксировался ее рост на десятки процентов, в новом справочнике выросла умеренно. Так, сильнее всего - на 11,7% - подорожали запчасти для Infiniti. Запчасти для Suzuki стали дороже на 4,8%, для Subaru - на 3,2%, для Mazda - на 2,7%, для Mercedes Benz - на 1,8%.

Это произошло благодаря работе параллельного импорта и поступлениям неоригинальных запасных частей, цены на которые необходимо принимать во внимание при формировании средних цен на запчасти в справочнике. Доля деталей, по которым в справочник вошли именно цены на сертифицированные неоригинальные запасные части, увеличилась до 10,4%, по наиболее популярным сегментам эта доля приближается к 36%.