Электрический кроссовер Peugeot E-5008 получит 7-местный салон

Полгода назад дебютировал новый кроссовер Peugeot E-3008, а теперь представлен его «старший брат» с обозначением Peugeot E-5008. Эти две модели обычно имеют идентичную начинку, отличаясь лишь размерами и планировкой салона.

Вот и на этот раз: кроссовер Peugeot E-5008 заметно больше – длина составляет 4,79 метра, а колесная база растянулась на 2,9 метра. Его задняя часть кузова выполнена в традиционном стиле и имеет более вертикально-установленное заднее стекло. Однако с первого взгляда понятно, что модели Peugeot E-5008 и Peugeot E-3008 родственны между собой.

Аналогичное утверждение касается и передней части салона: тот же вытянутый по горизонтали и несколько изогнутый 21-дюймовый дисплей, новый руль с сенсорными кнопками, контурная подсветка и отделка из алюминия.

Однако только стоит заглянуть на задние сиденья – и отличия Peugeot E-5008 сразу заметны: здесь ведь 7-местный салон! Второй ряд может предложить регулируемую спинку дивана, разделенную в пропорции 40/20/40, отдельный климат-контроль, шторки на окнах. Третий ряд – это пара сидений и дополнительная 80-литровая ниша для вещей. Кстати, согласно увеличению размеров, багажник Peugeot E-5008 тоже вырос в полезном объеме: минимум 259 литров (семь мест), или 748 литров (пять мест), или даже 1815 литров (два места).

Кроссовер Peugeot E-5008 использует платформу STLA Medium, которая предлагает аккумулятор емкостью до 98 кВт⋅ч и передний или полный привод. В последнем случае речь идет о двух электромоторах общей мощностью около 320 «лошадей», версии с передним приводом предлагают 210-230 л.с.

Однако уже сейчас известно о выпуске и бензиновых вариантов Peugeot 5008, причем это будут гибриды: Peugeot 5008 136 Hybrid 48V мощностью 136 л.с. и технологией «мягкого» гибрида или Peugeot 5008 195 Plug-In (гибрид с подзарядкой аккумулятора), который предложит мощность 195 л.с. и возможность преодолевать до 80 км исключительно на электроприводе.

В Европе продажи Peugeot E-5008 стартуют осенью.