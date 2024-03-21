Новый Exeed TXL для России получил другой салон и классический "автомат"

Марка Exeed рассказала об обновлённом среднеразмерном кроссовере TXL для российского рынка. Автомобиль получил минорные изменения во внешности, но заметно преобразился по части салона и технике.

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Exeed TXL нового модельного года отличается от предшественника решёткой радиатора, в зависимости от версии кроссовер также получил новый комплект дисков на 20 дюймов, красные тормозные суппорты.

В салоне изменений больше: двухспицевое рулевое колесо, новая консоль из экранов приборной панели и мультимедиа диагональю 12,3 дюйма каждый, сенсорная панель настройки климатом была заменена на аналоговые органы управления, а селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку. В компании сообщили, что TXL получил новые дверные карты и собственную аудиосистему Lion Melody c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

Как и прежде, для Exeed TXL доступен двигатель 1.6 литра, но его мощность увеличена со 186 до 194 л.с. В паре с ним идёт 7-ступенчатый "робот" DCT.

Роботизированную трансмиссию для топового мотора 2.0 литра мощностью 197 л.с. заменили классическим 8-диапазонным "автоматом" собственной разработки. Вне зависимости от двигателя кроссовер оснащается системой полного привода.

В Exeed рассказали, что на новый TXL также будет распространяться фирменная гарантия - 7 лет или 200 тысяч км пробега.

Цена на модернизированный Exeed TXL пока не объявлена. Купить дореформенный кроссовер можно начиная от 3,49 млн рублей.