64% россиян уверены, что весной число агрессивных водителей увеличивается

Лишь каждый пятый российский водитель никогда не испытывал пренебрежительного отношения к себе на дорогах, тогда как треть сталкивались с этим «неоднократно», а каждый восьмой — «часто». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Ренессанс страхование среди более 1,2 тыс. россиян, которые регулярно ездят за рулем (есть в распоряжении «Автоновостей дня»).

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По мнению абсолютного большинства участников опроса, самый высокий риск возникновения ДТП с повреждением автомобиля несет человеческий фактор — поведение водителей автомобилей (36%) или мотоциклистов (17%), либо собственное поведение (10%), — нежели чем качество дорог. На плохие дороги, как на главный риск порчи авто, указывает лишь каждый четвертый автомобилист.

Основной источник опасности на дороге – сами автомобилисты. Большинство респондентов (64%) убеждены, что количество агрессивных водителей растет с приходом весны. Почти две трети попадали в опасные ситуации на дорогах из-за неадекватного поведения других водителей, причем свыше трети оказывались в таких ситуациях «неоднократно» (25%) или «часто» (10%).

Агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих респондентов факторов на дороге (37%). Помимо них, автомобилистов также раздражают пробки (27%), участники движения, не соблюдающие ПДД (27%), любители «подрезать» (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, не соблюдающие ПДД (19%), водители, которые постоянно сигналят сзади (18%) и водители встречных автомобилей с включенным дальним светом фар (17%).

Реже участники опроса жаловались на водителей самокатов и велосипедов — скорее всего по той причине, что те ездят на выделенной полосе, тогда как мотоциклисты едут в общем потоке. На качество дорог как на самый раздражающий фактор указали лишь 10% опрошенных.

«Статистика страховых случаев подтверждает, что весной водители чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия. Средняя мартовская частота ДТП находится на уровне 30,2%, это почти в 1,5 раза выше, чем зимой (20,9%). Уже в апреле ситуация становится лучше, но в среднем весна остается самым аварийно-опасным сезоном (23,4%). Наименьшая средняя частота ДТП – осенью (19,2%), затем идут зима (20,9%) и лето (19,9%)», — прокомментировал вице-президент Группы Ренессанс страхование Сергей Демидов.

Половина опрошенных из числа респондентов обоих полов убеждены, что неадекватные эмоции за рулем чаще проявляют женщины (44%). Мужчины предсказуемо так считают чаще (48%), но и среди женщин доля автомобилисток с таким мнением оказалась значительной (41%). При этом больше половины опрошенных обоих полов (53%) — в равной степени и мужчины, и женщины, — признают, что отношение к женщинам за рулем более предвзятое.