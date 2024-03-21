Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport кардинально обновили перед сменой поколения. Об этом сообщает издание «Авторевю».

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Внедорожник Pajero Sport четвертого поколения производитель представит только в следующем году.

Доработанный Mitsubishi Pajero Sport получил новую решетку радиатора, которая состоит из крупных сот. На переднем и заднем бамперах можно заметить обновленные контрастные накладки. Кроме того, автомобилю дали новые 18-дюймовые колеса, а также опционный пакет черного декора.

Производитель не менял светотехнику и кузовное «железо».

«У нового L200 заимствован четырехцилиндровый турбодизель 4N16 объемом 2,4 литра, который представляет собой эволюцию прежнего мотора 4N15, - отмечает издание.

Новую версию уже можно приобрести в Таиланде. В России внедорожник появится благодаря закупкам по параллельному импорту. Стоимость модели ожидается в районе 5 млн рублей.

Ранее эксперты, опрошенные порталом Autonews, спрогнозировали рост цен на автомобили, ввозимые в Россию по альтернативным каналам.