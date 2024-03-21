Российский электрокар Atom получит детали из Китая, Индии и Турции

Российский электромобиль «Атом» будет получать запчасти из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщается на сайте транспортной группы FESCO, которая займется поставками комплектующих для авто.

АО «Кама» представило первый функциональный образец электромобиля «Атом» в мае 2023 года. Сообщалось, что серийная сборка «Атома» начнется в середине 2025 года.

Как писал «Коммерсант», «Атом» получит задний привод, по габаритам электромобиль будет сопоставим с авто класса A/B, а по комфорту - C/D (по меркам такси он будет между «Комфорт» и «Комфорт плюс»).

В марте 2024 года в FESCO сообщили, что заключили соглашение с АО «Кама». FESCO займется поставками импортных автокомплектующих для производства электромобиля.

«Стороны рассчитывают на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в отношении перевозок автокомпонентов и запасных частей из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии в Россию», - подчеркивается в сообщении.

В FESCO рассказали, что поставки будут идти как через порты Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска, так и по железнодорожным маршрутам из Китая в РФ.

Конечным пунктом доставки комплектующих в FESCO назвали завод по производству электромобилей в Москве.