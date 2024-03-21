УФССП Чечни взяло в работу 350 тысяч документов по штрафам ГИБДД

В Чечне в 2023 году судебные приставы помогли взыскать с нарушителей ПДД 295 млн рублей, рассказали в УФССП РФ по ЧР. В прошлом году водители накопили на 88 млн рублей больше долгов, чем годом ранее.

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Самые частые нарушения – превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора и отказ от использования ремней безопасности.

Сейчас у судебных приставов находится более 350 тысяч документов по штрафам ГИБДД. К ФССП они попадают, если водитель не погасил штраф в течение 60 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления.

Срок добровольного исполнения штрафов после возбуждения исполнительного производства составляет 5 дней, напомнили в УФССП, если время упущено, взыскивается и исполнительский сбор – 7% от суммы долга, но не менее тысячи рублей, что часто больше суммы штрафа.