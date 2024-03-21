Дмитровское шоссе в Подмосковье встанет в пробках

В преддверии начала дачного сезона министерство транспорта Московской области объявило о грядущем масштабном ремонте моста через канал им. Москвы, расположенном на 26 км Дмитровского шоссе. Ограничения на трассе начали действовать уже 20 марта.

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В ведомстве отметили, что в ходе ремонта будут восстановлены деформационные швы, отремонтированы плиты пролётного строения, обновлены все отбойники и уложен новый асфальт. На время проведения работ движение автомобилей в каждую сторону будет ограничено по одной полосе из трёх.

Все работы, как сообщается, будут завершены в максимально сжатые сроки, а окончание ремонта шестиполосного моста запланировано на четвёртый квартал 2024 года.

Тем временем сообщается, что дублёр Щёлковского шоссе не будет проходить через парк Балашихи. Глава городского округа Сергей Юров в ходе рабочей встречи обсудил с балашихинцами строительство дублёра одной из самых загруженных трасс Московской области. Изначально магистраль должна была проходить через национальный парк «Лосиный остров», парк «Пехорка» и центр города, однако теперь сообщается, что проект будет пересмотрен.

В конце февраля были раскрыты сроки появления новой трассы от Джубги до Сочи. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить схему финансирования новой автодороги, которая позволит сократить время в пути между городами в четыре раза. При этом сообщается, что проект уже утверждён, а движение по магистрали будет запущено в конце десятилетия.