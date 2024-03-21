BMW официально показала новый электрический кроссовер iX3

Концепт демонстрирует развитие стилистики BMW и через год должен превратиться в серийную модель нового электрического семейства. В компании обещают беспрецедентный опыт вождения и взаимодействия с мультимедиа. Кроссовер получит панорамный проекционный экран и новую силовую установку с 800-вольтовой батареей, благодаря которой на одной зарядке сможет проезжать на 30 процентов больше, чем нынешний iX3.

Компания BMW адаптировала философию Neue Klasse к сегменту Sports Activity Vehicles и представила концепт Vision Neue Klasse X — предвестника электрического кроссовера, который встанет на конвейер венгерского завода Plant Debrecen в 2025 году. Формально это производная от седана Vision Neue Klasse, показанного в 2023-м. Но теперь немцы говорят о добавлении в исходную концепцию так называемого четвертого измерения — удовольствия от вождения.

© BMW

Напрямую водительским опытом будут заведовать два из четырех блоков-контроллеров шасси. Первому поручат управлять силовой установкой, причем производительность «супермозга» окажется в десять раз выше, чем у использующихся сегодня ECU. Задача второго ещё более амбициозная — совершить квантовый скачок в деле автоматизированного управления. Следующим шагом станет объединение блоков в один суперкомпьютер, который сможет централизованно анализировать данные, поступающие от всех систем автомобиля.

© BMW

Большая ставка делается и на высоковольтную систему следующего, шестого поколения. Она работает под напряжением 800 вольт, позволяет за 10 минут получить дополнительные 300 километров хода и обходится на 40−50 процентов дешевле систем Gen5. Батареи в машинах Neue Klasse будут собраны из круглых ячеек, что даст 20-процентный прирост объёмной плотности энергии и увеличит общий запас хода на 30 процентов.

© BMW

Что касается дизайна, то BMW пошла ещё дальше в своих изысканиях и использовала в Vision Neue Klasse X решения от классических моделей 1970-х годов. Кроссовер окрашен в серебристый колер Coral Silver. В его фонарях используются элементы, распечатанные на 3D-принтере, а аэродинамическая проработка позволяет отчитаться об уменьшении коэффициента сопротивления воздуху на 20 процентов и повышении эффективности на четверть.

© BMW

Внутри Vision Neue Klasse X — медиасистема с центральным тачскрином и панелью BMW Panoramic Vision под лобовым стеклом, но у серийного кроссовера вдобавок ко всему будет 3D-проекционник. Ещё одно новшество — функция HypersonX Wheel. С её помощью можно создавать собственный саундтрек, который во время движения транслируется в салон. Следуя моде на всё экологичное, текстильная обивка целиком сделана из переработанного полиэстера. Также для отделки использованы материалы на основе биосырья и выловленный из океанов пластик.

© BMW

Первые прототипы серийного Neue Klasse X уже проходят испытания. Производство на заводе в Венгрии стартует во второй половине 2025 года, а чуть позже к кроссоверу присоединится электрический седан размером с «трешку». К 2027-му линейка Neue Klasse будет насчитаться шесть моделей — но о большинстве из них пока нет никакой информации.