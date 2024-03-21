Что расскажет маркировка: как узнать год выпуска покрышки

Для экономии автомобилисты нередко прибегают к покупке бывших в употреблении шин. Как сообщает «Аргументы и факты», в таком случае важно узнавать дату выпуска покрышек, поскольку внешний вид не всегда говорит правду о состоянии резины.

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Узнать дату выпуска покрышки можно по специальной маркировке на боку — DOT-коду. Он позволяет идентифицировать шину. Он наносится на все подобные изделия, произведенные после 2000 года. Опознать его можно по расположенным рядом буквами DOT.

Сам DOT-код имеет две пары чисел. Первая указывает на номер недели в году, когда была произведена покрышка, а вторая — на год выпуска. Иногда код состоит не только из цифр: в таком случае неделя и год будут указаны в конце.

Если рядом с буквами DOT нет серии из четырех цифр, то в таком случае их придется искать с другой стороны покрышки. Кроме того, его вписывают в гарантийный талон на шины.

На шинах, которые выпускались до 2000 года, DOT-кода нет. Узнать дату выпуска можно по трем цифрам, которые есть на боку — две указывают на неделю выпуска, а в третьей закодирован год. Расшифровать обозначения можно с помощью специальной таблицы, которая обычно публикуется на официальном сайте производителя.