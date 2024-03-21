В России выросли цены на мотоциклы

В России зафиксирован рост цен на мотоциклы. Эксперты в беседе с «Известиями» прокомментировали ситуацию на рынке.

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Данные платформы «Авито Авто» свидетельствуют об увеличении спроса на мототехнику с января по середину марта 2024 года. Показатель вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Стоимость новой двухколесной техники продемонстрировала рост на 22%, до 110 тыс. рублей. Мотоциклы с пробегом подорожали сильнее (+33%) — в среднем по рынку покупка подержанного байка обойдется в 60 тыс. рублей.

В публикации говорится, что среди самых востребованных мотобрендов в сегменте подержанной техники – японская марка Honda (на нее приходится 19% объявлений, размещенных на площадке «Авито Авто»), китайская Alpha (15% объявлений), Yamaha и Suzuki (8 и 5,4% соответственно), отечественный бренд Racer с 4,4% объявлений.

По словам мотоэксперта Романа Ситникова, такие марки, как BMW, Harley-Davidson, Suzuki, Yamaha, Honda, KTM, и другие по-прежнему поставляются на рынок РФ по схеме параллельного импорта.

Ранее FinDreams, дочерняя компания китайской BYD по производству аккумуляторов, заявила о планах начать производство безопасных батарей для двухколесных транспортных средств.