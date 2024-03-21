Hyundai раскрыла дату премьеры обновленного пикапа Santa Cruz

Южнокорейский производитель приготовил плановое обновление для пикапа, который продается с 2021 года. Подробностей пока мало: Santa Cruz обещан «более суровый» внешний вид, а также обновленный интерьер с новой информационно-развлекательной системой и улучшенной эргономикой. Кроме этого, пикап обзаведется дополнительными усовершенствованными системами помощи водителю.

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На первом тизере-эскизе Hyundai показал обновленный Santa Cruz сзади. У него очень широкие колесные арки (вероятно, это дань жанру дизайнерской зарисовки) и пересмотренный дизайн бампера. На второй картинке видна часть решетки радиатора пикапа с прямоугольными вырезами. Они напоминают оформление решетки у обновленного Tucson, который показан на третьем тизере.

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Отмечается, что Santa Cruz на обоих изображениях представлен во «внедорожной» версии XRT. Актуальный пикап получил такой вариант летом прошлого года: у него увеличенные расширители колесных арок, пластиковые накладки на дверях и темная заводская отделка. В движение грузовичок приводится «топовым» 2,5-литровым турбомотором на 281 лошадиную силу и 422 Нм, привод полный с муфтой подключения задней оси.

Инсайдеры прочат обновленному Santa Cruz салон в стиле Tucson, адаптивный круиз-контроль, функцию Start-Stop, проекционный дисплей, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, цифровой ключ и систему аутентификации по отпечатку пальца. Также ожидается более широкий список систем безопасности.

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Santa Cruz 2025 модельного года покажут на Международном автосалоне в Нью-Йорке 27 марта. Компанию на стенде Hyundai ему составит обновленный Tucson. Кроссовер отличился новой светотехникой и легкосплавными дисками, а также переработанным интерьером и усовершенствованными системами помощи водителю.

Дизайн Tucson 2025 модельного года Hyundai рассекретила еще в декабре. Основные изменения — иной рисунок радиаторной решетки, чуть другие бамперы и новые накладки.