Убытки бывшего завода Nissan достигли 13,7 млрд рублей

Бывшая сборочная площадка Nissan в северной столице оказалась крайне убыточной для нового владельца. Сообщается, что по итогам прошлого года предприятие понесло колоссальные убытки, при этом оно осталось практически без выручки. Напомним, после ухода японской компании завод был переименован в «Лада Санкт-Петербург», а позднее — в ООО «Автозавод Санкт-Петербург».

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В отчётности предприятия также говорится, что по сравнению с 2022 годом убытки выросли почти в два раза: с 6 млрд рублей до 13,7 млрд рублей. А вот выручка, наоборот, сократилась за тот же период на 90% — до 3,7 млрд рублей.

Напомним, японский автопроизводитель Nissan остановил конвейеры своего российского завода весной 2022 года. По официальной версии, проблема заключалась в разрыве логистических цепочек и проблем с поставками комплектующих.

До этого времени на площадке собирали кроссоверы Qashqai, Murano и X-Trail. Помимо этого, в апреле 2022-го на российском рынке должны были стартовать продажи внедорожника Nissan Pathfinder пятого поколения.

Впоследствии автогигант принял решение полностью уйти из России, а все его активы переданы АвтоВАЗу.

В настоящий момент на площадке налажено производство кроссоверов Xcite X-Cross7, которые являются перелицованными китайцами Chery Tiggo 7 Pro. К слову, до конца 2024 года на бывшем заводе Nissan планируется собрать до 25 тысяч кроссоверов под новым брендом. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Беглов во время презентации нового бренда, которая прошла в Санкт-Петербурге.