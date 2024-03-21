Китайские шины Winrun признали опасными для здоровья

Финское агентство по безопасности и химическим веществам (Tukes) предупредило, что при проверке летней модели Winrun R330 была обнаружена избыточно большая концентрация полициклических ароматических углеводородов. Последние негативно влияют на организм человека, повышая вероятность возникновения злокачественных опухолей.

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Как предполагают специлисты, скорее всего, источнмком ПАУ является пластификатор, который применялся при производстве покрышек. Использование таких соединений регулируется постановлением EC, так как они могут способствовать развитию онкологических заболеваний, вызывать повреждения генома и ухудшать фертильность.

Теперь продажи Winrun R330 на территории Финляндии должны быть полностью остановлены. Добавим, что эти шины представлены и в российских магазинах. Как отмечает производитель, «они выглядят не менее эффектно, чем аналоги от именитых европейских и японских брендов, обладая сопоставимыми техническими характеристиками».

Между тем, эксперты назвали лучшие летние шины для компактных кроссоверов — всё это представители весьма популярной размерности 215/55 R17. В новом тесте немецкого автоклуба ADAC приняли участие 16 моделей, из которых наилучшие реузльтаты показали три.