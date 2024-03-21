Ford расширил линейку Tourneo Connect за счёт подключаемого гибрида

Новая версия автомобиля американской марки появится в продаже на европейском рынке ближе к концу текущего года.

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Компания Ford выпускает пассажирский «каблучок» Tourneo Connect с 2002 года, а актуальное третье поколение этой модели было представлено осенью 2021-го, продажи в Европе начались в 2022-м. Теперь производитель решил расширить линейку модели за счёт подключаемого гибрида.

В основе силовой установки Tourneo Connect лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель EcoBoost, который работает в тандеме с тяговой батареей, электромотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Совокупная отдача системы составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм.

Дальнобойность без подзарядки при движении только на электротяге равна 110 км. Максимальная мощность зарядки – 50 кВт, ёмкость не раскрыли. Предусмотрено четыре режима использования батареи – EV Auto (использовании мощности и бензинового, и электрического двигателей), EV Now (только электромотор), EV Later (только ДВС), а также EV Reserve (как отметили в компании, он «экономит заданный водителем уровень заряда батареи для последующего использования»).

В компании отметили, что подключаемая гибридная установка будет доступна как для пятиместной версии Tourneo Connect, так и для семиместной модификации Grand Tourneo Connect с увеличенной колёсной базой. Известно, что автомобили с PHEV-установкой будут предлагаться на европейском рынке в комплектациях Trend, Titanium и Active. Объём багажника из-за установки гибридной силовой установки не стал меньше: при сложенном третьем ряде сидений грузовое пространство вмещает в себя 3100 литров.

Список оснащения меняется в зависимости от исполнения. Базовая версия Ford Tourneo Connect PHEV получила16-дюймовые колёсные диски, 10-дюймовый виртуальный щиток приборов, информационно-развлекательную систему Sync с беспроводным соединением с Android Auto и Apple CarPlay, тачскрином диагональю 10 дюймов, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистента для удержания автомобиля в полосе движения и другие.

​В европейской линейке новая версия присоединится к Ford Tourneo Custom PHEV и к полностью электрическим версиям пятиместного Tourneo Courier и восьмиместного Tourneo Custom. Старосветские дилеры Ford начнут принимать заказы на Tourneo Connect PHEV летом текущего года, а до дилеров машины доберутся в четвёртом квартале. Цены станут известны позже.

Напомним, в начале текущего месяца Ford представил обновлённый E-Transit для США: «зелёный» коммерческий автомобиль получил иную батарею – её полезная ёмкость увеличилась с 68 до 89 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке тоже повысился – со 187 до 256 км (при расчёте по циклу EPA).