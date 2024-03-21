Водителям напомнили, когда можно не платить за проезд на платной дороге

В России некоторым автомобилистам не нужно платить за проезд по платным трассам. Рассказываем, кто может воспользоваться этим правом.

Речь идет о гражданах, которые управляют транспортом общего пользования, служебными машинами пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, транспортными средствами организаций федеральной почтовой связи, школьными автобусами и автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, напоминает Aif.ru.

При этом большинству водителей все-таки необходимо оплачивать проезд по платной дороге вне зависимости от того, стоит ли на въезде и выезде шлагбаум или нет. Таково требование закона, отметили в пресс-службе ГК «Автодор».

У водителей есть возможность немного сэкономить, указали в компании. Там же подчеркнули, что «Автодор» проводит тарифную политику с применением программ лояльности, позволяющих пользователям экономить на проезде по платным участкам автомобильных дорог с использованием транспондера.

Так, пользователи могут получить скидки до 15% в рамках программы лояльности за баллы, начисляемые за поездки по платным участкам, заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что, по данным Ространснадзора и «Автодора», с начала 2023 года водителям в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным магистралям, 963,5 тыс. из них — по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и М-12 «Восток».