В Госдуме ускорят введение штрафов с камер за ОСАГО

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сократить сроки запуска на территории страны проекта проверки комплексами автоматической фиксации нарушений наличия полисов «автогражданки».

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«Организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам все готово. Необходимо ускорить запуск этого процесса. Практика показывает, что не покупают полисы ОСАГО обычно самые аварийные автовладельцы. Такая "экономия" с их стороны снижает защиту имущественных прав потерпевших в ДТП: в результате они вынуждены взыскивать возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства, что занимает много времени, а если виновник аварии неплатёжеспособен — де-факто не даёт возможности получить возмещение», — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

Он подчеркнул, что соответствующие предложения разработал и направил на рассмотрение правительства Банк России. В документе, помимо прочего, говорится о том, что проверять страховку будут только в случаях, когда дорожные камеры зафиксировали любое другое нарушение.

В союзе страховщиков также напомнили, что сегодня на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предполагает «исключение обязанности предоставления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля в ГИБДД».