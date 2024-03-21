Появились новые подробности об иске к заводу Hyundai на 177,8 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске литейному заводу «РосАЛит» из Нижегородской области, поданном к «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Нижегородское предприятие, входящее в холдинг «Соллерс», еще с прошлого года намеревается получить от южнокорейского автопроизводителя сумму в размере 177,8 млн рублей. Однако сделать это у него так и не получилось.

Согласно материалам дела, на которое ссылается «Деловой Петербург», «РосАЛит» намеревался производить для Hyundai сложные комплектующие за счет средств, выделенных Фондом развития промышленности в рамках льготного займа. На эти средства производитель рассчитывал переоборудовать мощности и ежегодно выпускать 180 тысяч комплектующих — речь шла о цилиндрах для двигателя Hyundai Nu 2.0.

Эти агрегаты должны были запустить на петербургском моторном заводе «Хендэ Виа Рус», но не успели: весной 2022 года Hyundai свернула бизнес в России из-за СВО. После этого «Росалит» пытался через суд взыскать с корейской компании средства, которые он уже успел инвестировать в рамках заключенного договора. Если бы нижегородское предприятие выиграло бы дело, это могло обанкротить российское представительство Hyundai.

Бывший завод Hyundai был продан компании AGR и переименован в «Автомобильный завод АГР». В настоящее время там производят четыре модели из оставшихся от Hyundai и Kia комплектующих: Solaris, Creta, Rio и Rio X. Продают их по понятным причинам под другим брендом и названиями — Solaris HS (Hyundai Solaris), Solaris HC (Hyundai Creta), Solaris KRS (Kia Rio) и KRX (Kia Rio X).