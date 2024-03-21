Врач рассказала, почему энергетики и кофе не нужно пить за рулем

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, чем грозит употребление энергетиков для водителей. По ее словам, напитки, с помощью которых автомобилисты хотят взбодриться, приводят к обратному эффекту. Они лишь маскируют усталость.

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"Быстрые углеводы стимулируют нервную систему и дают эффект возбуждения. Однако прилив сил и улучшение настроения длятся буквально 3-5 минут. Сладости быстро закисляют внутреннюю среду организма, в результате мозг работает хуже. Через 5 минут вы будете еще более заторможенным, чем прежде", - пояснила врач "Газете.ru".

Схожий эффект имеет кофе. Первая реакция организма на кофеин - возбуждение нервной системы. Но уже спустя 15-20 минут водителя еще сильнее начинает клонить в сон, снижается скорость реакции.

Диетолог предупреждает, что организм привыкает к регулярному потреблению энергетиков и искусственному взбадриванию, после чего перестает вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов. А потому не может сам поддерживать бодрое состояние.