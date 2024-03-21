Немецкие мастера AC Schnitzer представили модифицированный BMW XM

Прославленная немецкая тюнинг-компания AC Schnitzer представила комплексное обновление для спортивного SUV BMW XM, придав ему уникальный стиль и улучшенные характеристики. Этот проект вдохновлен желанием довести уже мощный автомобиль до новых вершин мощности и дизайна.

© bmw

Отталкиваясь от базовой мощности BMW XM, которая колеблется от 476 до 750 лошадиных сил в зависимости от модификации, AC Schnitzer значительно увеличила его производительность и внешнее привлекательность. Автомобиль получил обновленный экстерьер, включающий модернизированный передний бампер с новыми воздуховодами и аэродинамическим сплиттером, а также улучшенные аэродинамические элементы на боках и задней части, пишет SPEEDME.RU.

Особое внимание было уделено повышению управляемости и аэродинамики за счет оптимизации подвески, что позволило понизить автомобиль на 20-25 мм и расширить колею на 10 мм, а также установить на автомобиль уникальные 23-дюймовые кованые колесные диски. В салоне добавлены элементы из алюминия, а также внесены изменения в управление и комфорт. В числе технических усовершенствований значится повышение мощности двигателя V8 до внушительных 750 лошадиных сил и крутящего момента до 900 Нм, что ставит эту модель в один ряд с версией XM Red Label.

По поводу цены на комплексные доработки информация не разглашается, но AC Schnitzer предоставляет увеличенную гарантию на свои услуги до трех лет. Этот тюнинг-проект подчеркивает мастерство AC Schnitzer в преображении и дополнении легендарных автомобилей, делая BMW XM еще более выразительным и мощным, подчеркивая его статус исключительного спортивного внедорожника.