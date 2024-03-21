Завод Maserati сокращает зарплату для тысячи сотрудников

На заводе Mirafiori в Турине, где собирают автомобили марки Maserati принадлежащие корпорации Stellantis, вводится режим сокращенной рабочей недели для нескольких сотен сотрудников до конца текущего года, сообщают представители профсоюзов. Всего изменения коснутся до 968 работников сборочной линии Maseratii, пишет 32CARS.RU.

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Переход на частичную занятость в Италии применяется в ситуациях снижения производственных объемов и влечет за собой сокращение заработной платы работников в обмен на сохранение рабочих мест. Этот шаг связан с необходимостью адаптации к выпуску новых автомоделей. Stellantis подтвердила эти изменения, добавив, что с февраля операции на заводе Mirafiori были уменьшены из-за снижения спроса на электромобиль Fiat 500.

Данное решение отражает общие вызовы перед автомобильной отраслью на фоне перехода к электрификации и изменениям на рынке. Для работников это означает приспособление к новым условиям, включая уменьшение рабочего времени и снижение доходов.