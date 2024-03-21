Новый Volkswagen Tiguan eHybrid удивил большим запасом хода на электротяге

Volkswagen представил обновленную версию Tiguan eHybrid, превосходя ожидания по дальности пробега на электрической тяге. Изначально планировалось, что авто сможет проезжать до 100 км на одном заряде, однако свежие результаты тестирования по стандарту WLTP показали, что модель Life Edition с мощностью 204 л.с. способна достигнуть 129 км, а версия с 272 л.с. — до 117 км.

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Такая эффективность достигается за счет аккумулятора емкостью 19,7 кВт-ч, также используемого в Golf eHybrid, предоставляя Tiguan улучшенный электрический запас хода. Модель предлагает возможность быстрой зарядки до 80% всего за 25 минут на станциях мощностью 50 кВт, пишет 32CARS.RU.

С ценой от 50 990 евро, Tiguan eHybrid выделяется на фоне аналогичных гибридных моделей, предлагая комбинацию последних технологий, экологической чистоты и комфорта благодаря опции быстрой зарядки. Этот автомобиль предоставляет водителям улучшенный пробег на электротяге и удобство в использовании, обеспечивая эффективную и быструю подзарядку.