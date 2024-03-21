Линейка Mercedes GLC пополнится новым подключаемым гибридом 350e 4Matic

Mercedes-Benz готовит к выпуску новую гибридную модель GLC350e 4Matic, которая поступит в продажу во второй половине 2024 года. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, этот кроссовер сочетает в себе 2,0-литровый турбодвигатель и электромотор, предлагая общую мощность в 313 л.с. и впечатляющие 550 Нм крутящего момента, с 80% момента доступным мгновенно благодаря электрической тяге.

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Разработчики обещают динамику разгона до 96 км/ч за 6,6 секунды и способность проехать на одной зарядке до 130 км по циклу WLTP. Зарядка аккумулятора емкостью 24,8 кВтч не займет много времени – около 30 минут на зарядной станции мощностью 60 кВт.

Mercedes предлагает модель в трех комплектациях: Standard, Exclusive и Pinnacle, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и дополнения, включая системы безопасности, комфорта и развлечения на высоком уровне. В салоне установлены два больших дисплея – цифровая приборка и центральный экран мультимедиа, обеспечивая передовые технологии управления и информации.

Покупателям будет доступен широкий выбор цветов кузова, вариантов отделки салона и дизайнов дисков. Хотя цены на новинку пока не объявлены, Mercedes-Benz обещает, что GLC350e 4Matic дополнит модельный ряд GLC и станет доступен у дилеров уже в конце 2024 года.