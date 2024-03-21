В Думе просят ускорить проект проверки наличия полисов ОСАГО дорожными камерами

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить процесс выявления незастрахованных по ОСАГО машин с помощью камер. Соответствующе письмо есть в распоряжении редакции "РГ".

Напомним, что сейчас только сотрудники Дорожно-патрульной службы могут уличить водителя в том, что он управляет автомобилем без ОСАГО. Но количество патрулей на дорогах сокращается. А в итоге страдают обычные законопослушные автомобилисты. Ведь в случае ДТП с незастрахованным водителем они не получают выплат от страховой компании. Более того, если виновник был иностранцем, то и найти его после аварии не всегда получается.

То есть машину надо ремонтировать за свой счет. А это накладно. В то же время уже несколько лет прорабатывается идея наказывать автовладельцев за отсутствие страховки с помощью камер. Однако она никак пока не может реализоваться в жизни.

На последнем заседании рабочей группы по этому вопросу в Центробанке было озвучено со стороны Госавтоинспекции, что для начала необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. А именно в статью 12.37.

Добавить в нее небольшую правку в виде примечания. Подобное примечание содержится в статье 12.5 КоАП: "Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьи, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения".

Казалось бы, чего проще? Однако МВД на своем уровне вопрос о привлечении водителей к ответственности за отсутствие страховки в автоматическом режиме пока не видит. Вносить поправки в КоАП не спешит. Депутаты, по непонятной причине, тоже этого делать не торопятся.

Чем аргументирует свое обращение депутат Аксаков? По его словам, от заключения договоров ОСАГО отказываются наиболее "аварийные" водители, стоимость полиса для которых является особенно высокой. Таким образом, проникновение ОСАГО снижается в первую очередь в наиболее рисковом сегменте автомобилистов, что только усугубляет проблему.

В соответствии с данными ГИБДД, за последние десять лет значительно увеличилась доля неисполнения установленной федеральным законом обязанности по страхованию гражданской ответственности в общей структуре административных правонарушений в области дорожного движения, выявленных непосредственно сотрудниками ГИБДД (с 1,2% в 2011 году до 12,6% в 2020 году). Кроме того, количество постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 12.37 КоАП РФ в последние годы не снижается (2 796 608 постановлений за 2021 год).

Как сообщил президент Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев, организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам все готово.

"Необходимо ускорить запуск этого процесса. Практика показывает, что не покупают полисы ОСАГО обычно самые аварийные автовладельцы. Такая "экономия" с их стороны снижает защиту имущественных прав потерпевших в ДТП: в результате они вынуждены взыскивать возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства, что занимает много времени, а если виновник аварии неплатежеспособен - де-факто не дает возможности получить возмещение", - сказал Евгений Уфимцев.

Очевидным остается, что законодателям надо решать именно вопросы изменения законодательства. Ведь пока именно в них все дело.