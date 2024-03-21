Тракторы «Беларус» станут менее вибронагруженными

В первую очередь конструкторы внедрили систему рециркуляции отработавших газов, а также заменили импортную топливную аппаратуру на российскую — её теперь поставляет Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ). Кроме того, в приводе клапанов появились гидрокомпенсаторы, которые должны упростить техобслуживание машин.

© Quto.ru

Вдобавок двигателисты ММЗ применили механизм Ланчестера — это два балансирных валов, вращающихся в разные стороны с частотой, вдвое превышающей частоту вращения коленвала. Такое решение позволит снизить вибронагруженность двигателей, существенно улучшив условия работы тракториста.

Отдельным пунктом программы стало тотальное импортозамещение. Готовые моторы прошли полный цикл эксплуатационных испытаний, а в составе тракторов наработали более 800 моточасов. При этом, как отмечает пресс-служба моторного завода, выяснилось, что двигатели стали надёжнее.

Кстати, Минский тракторный завод перестанет выпускать тракторы синего цвета. В Россию чаще всего попадали машины синего цвета: с ультрамариновым верхним строением, чёрным остовом и чёрными дисками колёс. В других странах также встречался вариант, где верхнее строение было красным, остов — чёрным, а диски — серыми.