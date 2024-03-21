Jaguar отзывает почти 3 тысяч E-Pace из-за неисправности

Jaguar объявляет об отзыве 2 842 кроссоверов E-Pace на американском рынке из-за неполадок с индикатором износа тормозных колодок. Выявленная проблема заключается в том, что предупредительный сигнал на приборной панели может не активироваться в критический момент, увеличивая риск безопасности при управлении автомобилем. Производитель определил, что причина неполадки – ошибка в настройках программного файла конфигурации, которая предотвращает должное функционирование лампы индикатора, передает ТАРАНТАС НЬЮС.

© Wikimedia Commons

В ответ на обнаруженное несоответствие Федеральным стандартам безопасности, Jaguar призывает владельцев затронутых моделей E-Pace с 2021 по 2024 годы выпуска обратиться в сервисные центры для прохождения необходимого обновления программного обеспечения. Дилеры компании исправят недостаток, обновив конфигурационный файл автомобиля, что обеспечит корректную работу системы индикации износа тормозных колодок.

Jaguar подчеркивает свою приверженность стандартам безопасности и обещает выполнить все ремонтные работы без каких-либо затрат для владельцев. Официальные представители марки свяжутся с владельцами затронутых автомобилей для уточнения деталей посещения дилерского центра и последующего устранения проблемы.