Volkswagen представил самый мощный ID.Buzz с двумя моторами и полным приводом

Немецкая марка окончательно рассекретила ID.Buzz с приставкой GTX, который обошел по мощности хэтчбек ID.3 GTX и универсал ID.7 GTX Tourer. «Заряженный» электровэн отличился характерной для GTX внешностью, двухмоторной силовой установкой и полным приводом, а также быстрой зарядкой: запас энергии можно пополнить с 10 до 80 процентов менее чем за полчаса.

Силовая установка с двумя электродвигателями общей мощностью 340 сил ID.Buzz GTX положена по умолчанию. С места до 100 километров в час такой электровэн разгоняется за 6,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 километров в час. Кроме этого, производительному ID.Buzz были обещаны особые настройки шасси.

Volkswagen предложит две версии — со стандартной колесной базой и аккумулятором емкостью 79 киловатт-часов и с удлиненной базой и батареей на 86 киловатт-часов. Запас хода неизвестен, но раскрыта скорость зарядки: меньший блок поддерживает мощность 185 киловатт и заряжается с 10 до 80 процентов за 25 минут, а более крупному требуется около 30 минут при использовании 200-киловаттного терминала.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Внешне ID.Buzz GTX можно узнать по обновленным бамперам, светодиодным элементам в форме бумерангов и яркому оттенку кузова Cherry Red в сочетании с темными акцентами. Диаметр колесных дисков — 19 дюймов, а за доплату доступны более крупные 21-дюймовые.

В салоне — черный потолок и сиденья, увеличенный сенсорный дисплей диагональю 12,9 дюйма вместо 12 у обычного ID.Buzz. Мультимедиа работает на более быстром чипе, голосовой помощник IDA дополнительно поддерживает ChatGPT, а опционально доступен проекционный дисплей. Кроме этого, «длинную» версию можно дополнить панорамным люком, который Volkswagen описывает как самый большой в мире. Стекло меняет прозрачность по нажатию кнопки.ID.Buzz GTX выйдет на рынки Европы летом 2024 года.