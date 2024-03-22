Концерн GAC зарегистрировал в РФ товарные знаки для всех автомобилей Aion

GAC Motor зарегистрировал в России товарные знаки для всей линейки электромобилей суббренда Aion. На это обратил внимание Telegram-канал «Автопоток».

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Речь идет о товарных знаках на Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion V.

Примечательно, что в России Aion официально не продаются. Завозили их в страну только по параллельному импорту. В частности, «Газета.Ru» писала о том, что автодилеры выставили на продажу на отечественном рынке седаны GAC Aion S. По габаритам автомобиль соответствует таким моделям, как Peugeot 408 и Tesla Model Y: длина составляет 4768 мм, ширина — 1880 мм, а высота — 1545 мм, при колесной базе 2750 мм. В салоне на передней панели установлен сенсорный монитор мультимедиа.

Дилеры из Москвы и Красногорска предлагали купить машину за 3,1 млн руб. Компания из Владивостока оценила GAC Aion S в 3,5 млн руб.